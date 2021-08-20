Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра утром в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается кратковременный дождь, северо-восточный ветер, передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-38, в Баку ночью - 24-26, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 26-27, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 27-28 градусов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются дожди и грозы, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 35-40, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)