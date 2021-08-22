Состоялась жеребьевка соревнования «Кубок моря» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялась жеребьевка соревнования «Кубок моря», проводимого в рамках «Армейских международных игр - 2021» в иранском городе Энзели, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
По итогам жеребьевки был определен порядок прохождения этапов соревнующимися командами.
На конкурсе, который стартует 25 августа, военные моряки будут состязаться в этапах «Выполнение артиллерийских стрельб», «Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка», «Морская подготовка».
Отметим, что Азербайджан на состязании представляют сторожевые корабли G-122 и G-124.
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