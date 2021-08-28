БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на свадьбах с участием до 50 человек будет требоваться COVID-паспорт, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление о внесении изменения в решение правительства от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранении некоторых ограничений".

Согласно решению, на торжественных мероприятиях с участием до 150 человек у всех гостей в возрасте старше 18 лет должен быть документ о том, что они полностью вакцинированы от COVID-19 или имеют иммунитет.

Отметим, что ранее свадьбы разрешалось проводить с участием 50 гостей без наличия у них COVID-паспорта.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)