На очередном этапе "Кубка моря" выполнены поставленные задачи

БАКУ /Trend/ - В рамках «Армейских международных игр - 2021» проведен очередной этап конкурса "Кубок моря", который проходит в иранском городе Анзали.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, военные моряки выполняют судовую якорную стойку и бочку во время этапа соревнований «Морская подготовка».

По решению судейской комиссии первое место заняла сборная России с 38 очками, второе место с 36 очками заняли команды Казахстана и Ирана, третье место с 32 очками заняла команда ВМС Азербайджана.

По общей сумме набранных очков лидирует иранская команда с 94 очками. На втором месте Казахстан с 85 очками, на третьем - Россия с 84 очками, на четвертом - азербайджанские военные моряки с 80 очками.