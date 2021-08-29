На очередном этапе "Кубка моря" выполнены поставленные задачи
БАКУ /Trend/ - В рамках «Армейских международных игр - 2021» проведен очередной этап конкурса "Кубок моря", который проходит в иранском городе Анзали.
Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, военные моряки выполняют судовую якорную стойку и бочку во время этапа соревнований «Морская подготовка».
По решению судейской комиссии первое место заняла сборная России с 38 очками, второе место с 36 очками заняли команды Казахстана и Ирана, третье место с 32 очками заняла команда ВМС Азербайджана.
По общей сумме набранных очков лидирует иранская команда с 94 очками. На втором месте Казахстан с 85 очками, на третьем - Россия с 84 очками, на четвертом - азербайджанские военные моряки с 80 очками.
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