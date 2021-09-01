В Азербайджане продолжается работа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны

БАКУ /Trend/ - До конца этого года в Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны будет передано еще несколько многоквартирных зданий.

Об этом было сказано на сегодняшнем заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, сообщает в среду Trend.

Было отмечено, что в 2021 году лицам этой категории будет предоставлено до 3 тысяч квартир и частных домов, 1600 из которых уже переданы.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев подчеркнул, что по поручению Президента Азербайджана будут продолжены работы по расширению программы жилищного обеспечения семей шехидов и инвалидов войны.

До внимания было доведено, что в 2019-2021 гг. капитально были отремонтированы и оснащены современным оборудованием 12 учреждений по реабилитации и оказанию социальных услуг. До конца этого года планируется сдать психоневрологическое учреждение социальных услуг в Шамахы и детские реабилитационные центры в Габале и Шамкире.

На заседании также было сказано о том, что в настоящее время совершенствуется программа оплачиваемых общественных работ, охватывающая 56 тысяч человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)