Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 78 604 человека, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 41 604, вторую – 37 000.
Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 174 297.
При этом первую дозу вакцины получили 4 329 571, вторую – 2 844 726 человек.
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