БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 78 604 человека, сообщает Trend в субботу со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 41 604, вторую – 37 000.

Общее количество примененных доз вакцины по стране составило 7 174 297.

При этом первую дозу вакцины получили 4 329 571, вторую – 2 844 726 человек.