Представители минздрава Азербайджана о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители минздрава Азербайджана прокомментировали вопрос о выдаче сертификата о противопоказании к вакцинации от COVID-19, сообщает в пятницу Trend.

Желающие получить сертификат о противопоказании к вакцинации должны предоставить документы (заключение врача, результаты проведенных обследований), основательно подтверждающие наличие у них заболевания. Специалисты

рассматривают эти показатели, проверяют достоверность документа и принимают соответствующее решение. Рецидив заболевания у пациента является противопоказанием к вакцинации. В данном случае документы этих пациентов из комиссии внутреннего контроля поликлиники направляются в

специальную комиссию, сказала главврач бакинской поликлиники №19 Айтен Гурбанова.

Она также сообщила, что граждан с острыми аллергическими реакциями можно вакцинировать после прохождения курса лечения, который длится от двух до четырех недель.

«Граждане с реакцией на какой-либо компонент вакцины должны предоставить подтверждающий документ. Подобная информация документируется, отмечается, что у человека острая аллергия на вакцину. Врачебно - контрольная комиссия принимает документы этих пациентов и, если имеются основания, передает их в специальную комиссию по противопоказаниям», - сказала Гурбанова.

Член специальной комиссии Севиндж Мамедова сообщила, что большинство обращений в поликлиники в связи с противопоказаниями к вакцинации на сегодняшний день связано с иммунными, аллергическими и онкологическими заболеваниями, беременностью, грудным вскармливанием и эпилепсией.

«Гражданин получает отказ в выдаче документа о противопоказании в трех случаях. Вначале комиссия проверяет документы согласно поставленному диагнозу. Если это неконтролируемая эпилепсия и у пациента, несмотря на прием лекарств, бывают судороги, то в таком случае диагноз может поставить только невролог на основании электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Но если у кого-то приступа нет, то есть болезнь находится в стадии ремиссии, то, конечно, у нас, как и во всем мире, им можно ввести вакцину Sinovac», - сказала Мамедова.

По ее словам, во втором случае отказ дается при отсутствии экспертного заключения. «К примеру, пациенты предоставляют справку терапевта об обследовании и лечении. Однако при онкологических и аллергических заболеваниях требуется экспертное заключение аллерголога, онколога и других

специалистов. Если на момент обращения состояние онкобольного стабильное, нет метастазов в лимфатических узлах и других органах, то

им вакцинация не противопоказана.

Однако есть пациенты, которые получают химиотерапию. В инструкциях производителя вакцины говорится, что онкобольные, получающие

иммуносупрессивную химиотерапию, должны прекратить эту процедуру на период

двух - четырех недель. За это время им следует пройти вакцинацию, а затем продолжить иммуносупрессивную химиотерапию. В этом случае им выдается

документ о временном противопоказании, то есть в нем указано, что после окончания иммуносупрессивной химиотерапии пациенту можно сделать прививку», - сказала Мамедова.

«В третьем случае отказ связан с отсутствием документа, подтверждающего беременность. То есть женщина всего лишь прошла ультразвуковое исследование (УЗИ) в частных клиниках. В этом случае наш ответ будет отрицательным ввиду неполного комплекта необходимых документов о беременности. Поэтому женщины должны предоставить другие подтверждающие документы», - сказала она.

По словам врачей, некоторые граждане жалуются на неоперативность в получении ответов на их вопросы.

«Множество обращений о выдаче сертификата о противопоказании являются необоснованными, Иногда это связано с неправильным заполнением поданных документов, что приводит к определенным задержкам. В Баку функционируют две комиссии, и каждая из них принимает документы три дня в неделю. Документы в эти комиссии направляют примерно 20-30 медучреждений. Каждый раз при подаче документов в протоколе фиксируются обращения около 70-90 граждан. Например, вчера был день приема документов, и с 12:00 до 15:00 мы получили 18 протоколов из шести медучреждений. Эти протоколы содержали документы 473 человек. Сегодня с 15:00 до 19:00 комиссия рассмотрит документы этих 473 граждан и решит, соответствуют ли они выдаче сертификата или нет. Мы понимаем недовольство граждан, однако следует учитывать, что рассмотрение обращений занимает некоторое время», - сказали врачи.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)