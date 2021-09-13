TƏBİB об испытаниях вакцины TURKOVAC в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане может быть протестирован препарат TURKOVAC - первая турецкая вакцина от коронавируса, и в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу, сообщили в понедельник в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на запрос Trend.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что Турция ведет переговоры в связи с проведением третьей фазы клинических испытаний вакцины TURKOVAC в Азербайджане.

По его словам, также продолжаются переговоры по этому вопросу с Пакистаном, Аргентиной, Колумбией, Польшей и со многими другими странами.

Как сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями, в настоящее время минздрав и Научный совет TƏBİB обсуждают вопрос проведения испытаний этой вакцины, о чем общественность будет проинформирована дополнительно.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что массовое производство препарата TURKOVAC может начаться уже в октябре.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)