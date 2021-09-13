МВД Азербайджана о случаях мошенничества на рынке жилья

БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило сообщение в связи со случаями мошенничества на рынке жилья.

Как передает Trend, в сообщении, распространенном в понедельник на странице МВД в социальной сети, отмечается, что некоторые лица порой выставляют на сайты купли-продажи жилья информацию о квартирах по цене намного ниже рыночной, а когда им звонит покупатель, просят внести задаток, чтобы квартира не была продана или сдана в аренду другому лицу. В особенности растет число жертв такого мошенничества в преддверии начала нового учебного года.

"Предупреждаем граждан, чтобы они не поддавались на подобные уловки мошенников. Те, кто столкнулся с такими случаями, могут обратиться в службу "102" МВД, территориальный орган полиции или обратиться на страницы министерства в социальных сетях", - говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)