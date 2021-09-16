В Азербайджане выявлены еще 1 783 случая заражения коронавирусом, вылечились 3 680 человек (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 783 случая заражения коронавирусом, 3 680 человек вылечились, 32 – скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 467 173 случая заражения коронавирусной инфекцией, 423 705 человек вылечились, 6 227 – скончались, число активных больных составляет 37 241.

За последние сутки в стране проведены 12 852 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 4 702 934.

(Перевод: Турал Гараджаев)