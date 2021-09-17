В некоторых районах Азербайджана прошли ливни

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 21:00 17 сентября в Шеки, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Огузе, Балакене, Шахдаге, Загатале, Товузе, Агстафе, Шамкире, Мингячевире, Исмаиллы выпали дожди, наблюдались грозы, местами шли сильные ливни, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В результате проливных дождей близ села Яныглы Товузского района и на территории Ашыглы Гейгельского района прошли сели.