В некоторых районах Азербайджана прошли ливни
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 21:00 17 сентября в Шеки, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Губе, Гусаре, Огузе, Балакене, Шахдаге, Загатале, Товузе, Агстафе, Шамкире, Мингячевире, Исмаиллы выпали дожди, наблюдались грозы, местами шли сильные ливни, сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
В результате проливных дождей близ села Яныглы Товузского района и на территории Ашыглы Гейгельского района прошли сели.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Партнерство Североатлантического альянса с Грузией продолжает оставаться тесным и прочным – представитель НАТО
ЕС готов сотрудничать с Азербайджаном и Арменией для построения лучшего будущего после Второй Карабахской войны
Отчет Комиссии США по международной религиозной свободе носит предвзятый характер – глава Госкомитета Азербайджана (ФОТО)
Армяне совершили в Карабахе геноцид против историко-культурного наследия - глава Ассоциации омбудсменов ОИС
На сайте ООН размещены документы международных организаций по освобожденным территориям Азербайджана
Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие с участием гази Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)
Сотрудникам Бакинской музыкальной академии предоставлена персональная пенсия Президента Азербайджана
Миссия по расследованию фактов преступлений Армении на территориях Азербайджана в период оккупации находится в Агдаме (ФОТО)
Суд удовлетворил ходатайство о переводе экс-главы ИВ Имишлинского района в изолятор Пенитенциарной службы
На азербайджано-российском фармпредприятии планируется выпускать азербайджанскую продукцию под разными брендами
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана оказывает поддержку реализации программы самозанятости
Как работает армянская пропаганда - российские эксперты представили свой анализ ситуации на платформе Baku Network (ВИДЕО)
Вице-премьер Армении признал необходимость скорейшего запуска процесса демаркации границы с Азербайджаном