Названо число учебников, подготовленных в Азербайджане на новый учебный год
БАКУ /Trend/ - Названо число учебников, подготовленных для использования в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году.
Как сообщает Trend, информацией об этом в понедельник поделился на своей странице в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.
«В 2021/2022 учебном году для общеобразовательных учреждений издано 7 030 264 учебника в 270 наименованиях», – написал Эмин Амруллаев.
Напомним, что в этом учебном году в 5-х классах 132 школ в пилотном режиме будет впервые использован новый учебник «Природа», который предусматривает проведении занятий, полностью ориентированных на навыки и исследования.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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