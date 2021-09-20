Названо число учебников, подготовленных в Азербайджане на новый учебный год

БАКУ /Trend/ - Названо число учебников, подготовленных для использования в общеобразовательных учреждениях Азербайджана в 2021/2022 учебном году.

Как сообщает Trend, информацией об этом в понедельник поделился на своей странице в Facebook министр образования Эмин Амруллаев.

«В 2021/2022 учебном году для общеобразовательных учреждений издано 7 030 264 учебника в 270 наименованиях», – написал Эмин Амруллаев.

Напомним, что в этом учебном году в 5-х классах 132 школ в пилотном режиме будет впервые использован новый учебник «Природа», который предусматривает проведении занятий, полностью ориентированных на навыки и исследования.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)