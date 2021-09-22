Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил обращение в связи с новым учебным годом

БАКУ /Trend/ - Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана распространил обращение омбудсмена в связи с новым учебным годом. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.

«От всего сердца поздравляю всех учеников, учителей и родителей с началом очного обучения в I-IV классах общеобразовательных школ с 22 сентября 2021 года и желаю им всего наилучшего.

Отрадно, что в первый день 2021/22 учебного года 643 333 ученика приступили к очным занятиям в этих классах.

С чувством гордости отмечаю, что территориальная целостность нашей страны обеспечена, и первые уроки в I-XI классах будут посвящены теме «Карабах - это Азербайджан!».

Верю, что в ближайшее время на наших освобожденных землях будут отстроены все объекты социальной инфраструктуры, в том числе учебные заведения, вынужденные переселенцы вернутся в свои родные дома и, таким образом, право на образование детей, которые являются нашим будущим, будет восстановлено», - говорится в обращении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)