В Азербайджане выявлено еще 1356 случаев заражения коронавирусом, вылечился 2651 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 356 случаев заражения коронавирусом, 2 651 человек вылечился, 17 – скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
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