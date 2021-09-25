БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 65 861 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 643, вторую – 49 218.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 293 590.

При этом первую дозу препарата получили 4 700 096, вторую – 3 593 494 человека.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)