Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 65 861 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 16 643, вторую – 49 218.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 8 293 590.
При этом первую дозу препарата получили 4 700 096, вторую – 3 593 494 человека.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Деловая встреча Наили Мамедзаде и Николая Цискаридзе – перспективы сотрудничества и планы на будущее
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство
Глава МИД Азербайджана встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности (ФОТО)
В рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли представлено пять книг академика Земфиры Сафаровой (ФОТО)
Частным транспортным компаниям Ирана, осуществлявшим незаконные перевозки в Карабах, сделано предупреждение – посол
Тела ранее пропавших жителей Дашкесана обнаружены на заминированном участке в направлении Кельбаджара
В Совете ООН по инициативе Азербайджана озвучено совместное заявление о влиянии мин на права человека