Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на Гран-при в Венгрии (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Член сборной команды Азербайджана по спортивной гимнастике Никита Симонов занял первое место на международном соревновании – Гран-при Венгрии, сообщает Trend.
Соревнование по спортивной гимнастике проходит в городе Сомбатхей 24-26 сентября. Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах, его результат составил 14.500 балла.
Второе место занял гимнаст из Австрии, на третьем месте – спортсмен, представляющий Израиль.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов
Грамотное госуправление - главный фактор, обусловивший победу Азербайджана в Отечественной войне – экс-министр
Международные организации должны расследовать экологический террор, совершенный армянами во время оккупации азербайджанских территорий - депутат