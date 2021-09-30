БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 отелям будут выданы первые национальные и международные сертификаты.

Как сообщает Trend, об этом в четверг сказала главный исполнительный директор Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам на церемонии присвоения звезд отелям на основе Национальной системы звездной классификации Бюро по туризму Азербайджана и Ассоциации.

По ее словам, получение звезд отелями не носит обязательный характер: "Всего для присвоения звезд обратились 43 отеля. Только 17 из них получат соответствующие сертификаты о присвоении. В остальных заведениях были обнаружены определенные недостатки. Как только эти вопросы будут решены, будет рассмотрен вопрос о присвоении звезд и тем отелям", - сказала Гюнай Саглам.

Она добавила, что трем отелям будет присвоено 4 звезды, а остальным - 5. Для присвоения других звезд обращений не поступало, - сказала руководитель Ассоциаии.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)