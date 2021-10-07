Современными протезами верхних конечностей обеспечены 6 участников Отечественной войны Азербайджана - минтруда (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами верхних конечностей шестерых участников 44-дневной войны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, в протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации при минтруда они были обеспечены бионическими протезами рук.

Как отмечается, в ближайшие дни высокотехнологичными протезами верхних конечностей будут обеспечены еще четверо участников войны. В целом высокотехнологичными протезами верхних конечностей будут обеспечены 29 участников войны.

Отметим, что специальное программное приложение протезов ÖSSUR Touch Bionics создает возможность для быстрой и удобной интеграции пользователя в социальную жизнь.

Напомним, что процесс обеспечения высокотехнологичными электронными протезами начался с декабря 2020 года. Протезами последнего поколения обеспечены уже 149 ветеранов войны.

(Перевод: Кямаля Сеидова)