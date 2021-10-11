В бакинских школах приступили к диагностическому оцениванию знаний учащихся

БАКУ /Trend/ - Управление образования Баку приступило к диагностической оценке знаний учащихся V-IX классов, сообщили в понедельник Trend в Управлении.

Согласно информации, в первый день были проверены знания учащихся общеобразовательных школ Сабаильского района Баку.

Основная цель диагностического оценивания - определение показателей усвоения программных материалов по математике, иностранному языку и языку обучения за прежний учебный год.

В рамках оценивания учащимся V классов задается 30, VI-VII классов - 45, а VIII-IX классов - 60 вопросов, на это отводится 60, 90 и 120 минут соответственно.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Twitter: @cingizsafarli