В бакинских школах приступили к диагностическому оцениванию знаний учащихся
БАКУ /Trend/ - Управление образования Баку приступило к диагностической оценке знаний учащихся V-IX классов, сообщили в понедельник Trend в Управлении.
Согласно информации, в первый день были проверены знания учащихся общеобразовательных школ Сабаильского района Баку.
Основная цель диагностического оценивания - определение показателей усвоения программных материалов по математике, иностранному языку и языку обучения за прежний учебный год.
В рамках оценивания учащимся V классов задается 30, VI-VII классов - 45, а VIII-IX классов - 60 вопросов, на это отводится 60, 90 и 120 минут соответственно.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
Twitter: @cingizsafarli
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Продолжаются меры по привлечению Армении к ответственности на международном уровне – Генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Предлагаю государствам-членам Движения неприсоединения подумать уже над идеей институционализации
Президент Ильхам Алиев: Двойные стандарты, применение селективного подхода негативно сказываются на справедливом урегулировании конфликтов в мире
Президент Ильхам Алиев: Против Армении не были введены санкции, разницы между государством-агрессором и государством, подвергшимся оккупации, не делалось
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как председатель Движения неприсоединения приложит все усилия для дальнейшего усиления его роли
Президент Ильхам Алиев: В рамках текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН Азербайджан планирует выдвинуть проект резолюции по вакцинам
Президент Ильхам Алиев: Нарушение территориальной целостности государств путем применения силы абсолютно неприемлемо
Президент Ильхам Алиев выступил в видеоформате на Заседании высокого уровня Движения неприсоединения (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанский народ будет впервые отмечать День независимости как победитель – первый вице-спикер парламента
Камран Иманов: Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют ревизией текста Священного Писания (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)
ГПС опровергла утверждения об использовании территории Азербайджана в разведывательных целях против Ирана
В Турции прошли премьерные показы фильма о журналистке, ставшей очевидцем 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)
Совершенные Арменией убийства мирных жителей Азербайджана до сих пор не получили правовой оценки на международном уровне – омбудсмен