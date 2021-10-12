В Азербайджане продолжаются исследования в связи с производством вакцин - минздрав
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжаются исследования в связи с производством вакцин.
Как сообщает Trend, об этом во вторник сказал журналистам замминистра здравоохранения Виктор Гасымов в Центре инноваций и снабжения министерства здравоохранения.
По его словам, в настоящее время страна импортирует используемые вакцины: "Мы приобретаем вакцины у передовых производителей в мире. Однако придет время, когда мы будем производить собственную вакцину", - сказал Виктор Гасымов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)
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