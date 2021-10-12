Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается порывистый юго-западный ветер, скорость которого составит 15-18, в порывах - 20 метров в секунду, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В дневные часы 14 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20, в порывах - 23 метра в секунду.

В районах Азербайджана 13-14 октября скорость западного ветра составит 15-18, местами - 20-23 метра в секунду.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)