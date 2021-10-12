В Ясамальском районе Баку выявлены факты незаконного использования воды (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азерсу" продолжает контрольные меры, в результате которых в Ясамальском районе Баку выявлены случаи незаконного использования воды, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АО.

В Ясамальском районе столицы больше всего случаев по незаконному использованию воды выявлено на ул. М. Хиябани. Большинство расположенных здесь мелких "кебабных" незаконно использовали воду. Несмотря на неоднократные предупреждения, ситуация не меняется.

В маркете "Yadigar" на ул. Асада Ахмедова в этом же районе столицы воду использовали без счетчика, владелец маркета обеспечивал объект водой с незаконной линии, проведенной с заднего двора здания.

На ул. Гурбана Халилова того же района также было выявлено незаконное подключение к линии, проходящей вблизи нового строящегося пятиэтажного жилого здания.

По всем фактам были составлены акты и незаконно проведенные линии воды были ликвидированы. Ущерб будет подсчитан.

За 9 месяцев текущего года в правоохранительные органы представлены 183 факта по незаконному использованию воды. За указанный период по ОАО "Азерсу" был выявлен 12 701 факт (конкретно по Ясамальскому району 252 факта) по незаконному использованию воды. Был восстановлен расход 3 млн 550 тыс кубометров и 94 тыс. кубометров воды соответственно.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)