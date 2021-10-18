Студенты Бакинской высшей школы нефти примут участие в конкурсе NASA

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) впервые представят Азербайджан на конкурсе NASA Human Exploration Rover Challenge, который будет организован Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 2022 году.

Азербайджан на этом международном конкурсе, в котором примут участие 91 команда из различных средних и высших учебных заведений мира, будет представлять только Бакинская высшая школа нефти.

Членами команды БВШН являются Гусейн Абизаде, Шамистан Латифов, Джавид Исаев, Анар Ализаде, Айтен Садирова, Шамс Гезалова, Туран Сафарова, а также советник команды Айгуль Мусаева и капитан команды Нихад Хабизаде.

Отметим, что NASA Human Exploration Rover Challenge это конкурс, проводимый ежегодно для учеников средних школ и студентов вузов. Перед командами, участвующими в конкурсе, ставится задача создать транспортное средство с приводом от человека, предназначенное для пересечения моделируемой поверхности Луны или Марса. Студенческие команды разрабатывают, создают и тестируют технологии, которые позволяют транспортным средствам работать в различных средах.

Международный конкурс предполагает проверку навыков студентов в области инженерии и организации STEM-проектов. Ежегодно в этом соревновании принимают участие школьные и университетские команды со всего мира.