В селе Джоджуг Марджанлы завершен ремонт домов, поврежденных в результате армянских обстрелов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Джоджуг Марджанлы Джебраильского района завершены ремонтно-строительные работы, передает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по градостроительству и архитектуре.

По данным ведомства, в селе отремонтированы и восстановлены 46 жилых домов и нежилых объектов, поврежденных в результате обстрелов армянских вооруженных сил.

Один объект предпринимательства отстроен заново и передан владельцу.

В сообщении отмечается, что в результате армянских обстрелов в Физулинском районе было разрушено 13 жилых домов, 360 строениям нанесен ущерб. По поручению главы государства здесь отремонтированы и восстановлены 357 строений. 12 жилых домов отстроены заново и переданы владельцам. В настоящее время здесь завершается строительство одного жилого дома и одного административного здания.

«В ближайшее время в Физулинском районе планируется завершить строительные и ремонтно-восстановительные работы», - говорится в сообщении.

По данным госкомитета, в целом в 11 городах и районах Азербайджана ущерб нанесен более 13 тысячам домов. В настоящее время на 11 300 жилых и нежилых объектах уже завершены строительные и ремонтно-восстановительные работы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)