В Азербайджане выявлено еще 2 440 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 016 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 440 случаев заражения коронавирусом, 2 016 человек вылечились, 26 человек скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 542 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 503 524 человека вылечились, 7 208 человек скончались, число активных больных составляет 31 418.

За последние сутки в стране проведено 13 794 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 256 832.