Перед штаб-квартирой ООН в Бонне состоялась фотовыставка в честь Дня Победы (ФОТО)
БАКУ /Trend / - Перед штаб-квартирой ООН в Бонне (Германия) была организована информационная акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы.
Как сообщает Trend, во время акции, инициированной Государственным комитетом по работе с диаспорой и германо-азербайджанским Домом культуры в Кельне, была организована фотовыставка, которая демонстрировалась под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!".
Была представлена информация об актах вандализма, совершенных Арменией на оккупированных землях Азербайджана.
В акции приняли участие руководители и представители диаспорских организаций.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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