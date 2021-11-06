В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 243 человека
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 500 случаев заражения коронавирусом, 2 243 человека вылечились, 33 - скончались, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 544 650 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 505 767 человек вылечились, 7 241 - скончался, число активных больных составляет 31 642.
За последние сутки в стране проведено 15 017 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 271 849.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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В Азербайджане выявлено еще 2 500 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 243 человека (версия 2)
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