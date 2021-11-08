По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя Азербайджанской молодежной организации России (АМОР) Лейлы Алиевой в Москве открылась художественная выставка «Харыбюльбюль», посвященная Дню Победы.

Как передает Trend, в рамках выставки, открывшейся в Ботаническом саду Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, в дар саду были переданы горшки с цветами харыбюльбюль.

Выступивший на открытии выставки ответственный секретарь AМОР Джейхун Гусейнов от имени председателя организации Лейлы Алиевой поздравил присутствующих с Днем Победы и сообщил, что на выставке представлены работы не только азербайджанской молодежи, но воспитанников нескольких российских художественных школ. «Сегодня в рамках выставки Ботаническому саду МГУ были подарены горшки, в которых посажены жемчужины Азербайджана - цветы харыбюльбюль. Ботанический сад МГУ был основан в 1706 году и является одним из старейших ботанических садов мира. Мы очень рады тому, что в этом саду зацветет и символ Шуши - цветок харыбюльбюль », - сказал Дж. Гусейнов.

Директор Ботанического сада Алексей Ретеюм назвал открытие выставки «Харыбюльбюль» важным событием не только в культурной жизни Азербайджана, но и России. Он сказал: «Я хотел бы ближе сотрудничать с AМОР, проводить совместные мероприятия. Очень люблю всех вас и Азербайджан в целом. По приглашению Лейлы ханым Алиевой я несколько раз посещал Азербайджан. Азербайджан - одна из моих любимых стран. Я с удовольствием принимаю участие в мероприятиях азербайджанской молодежной организации, потому что там всегда царит атмосфера дружбы».

Юная художница Нилуфер Гасанова официально участвует в выставке с рисунком «Дорога к Победе в Карабахе». Она отметила, что гордится участием в такой выставке, и что очень отрадно и в то же время ответственно отражать на бумаге все оттенки цветка харыбюльбюль, символа наших освобожденных земель, в первую очередь, Шуши, а также изобразить День Победы.

Российская художница Анна Байкова отметила, что после того, как друзья из АМОР рассказали ей о харыбюльбюле, она захотела нарисовать этот цветок. «Я узнала, что этот цветок является символом свободы и справедливости, и азербайджанцы любят его как символ. Работая над картиной, меня заинтересовали и другие символы Азербайджана, в том числе государственный флаг и герб. Поэтому, наряду с харыбюльбюль, на моей картине изображен и герб Азербайджана», - сказала российская художница.

Отметим, что на выставке представлено более 30 художественных произведений азербайджанских и российских художников. По окончании церемонии открытия художникам были вручены дипломы и подарки AМОР.