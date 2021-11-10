В Иране за сутки от коронавируса скончались 135 человек

БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки выявлены 7 948 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 135 человек.

Как передает в среду Trend, об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

В целом в Иране с начала пандемии от вируса скончались 127 686 человек, общее число заразившихся составило 6 012 408 человек. Состояние 3 616 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от COVID-19 выздоровел 5 643 381 человек, проведено более 36,6 миллиона тестов на коронавирус.

В Иране было использовано около 96,6 млн доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили 55,5 млн человек, вторую - 40,8 млн человек, третью - 314 тыс. человек.

( Автор: Эльнур Багышов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)