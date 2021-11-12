В 2035 г. в Азербайджане средняя продолжительность жизни может составить 78 лет - министр

БАКУ /Trend/ - Прогнозируется, что в 2035 году средняя продолжительность жизни в Азербайджане может составить 78 лет.

Об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в ходе обсуждений бюджета Госфонда соцзащиты на 2022 год на заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент), сообщает Trend.

По словам министра, пандемия коронавируса способствовала сокращению продолжительности жизни.

«Прогнозируется, что с будущего года показатель продолжительности жизни вернется на допандемический уровень», - сказал Бабаев.

Напомним, что до пандемии COVID-19 средняя продолжительность жизни в Азербайджане составляла 75 лет.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)