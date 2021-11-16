БАКУ /Trend/ - Сильный ветер повлиял на график движения электропоездов Баку-Сумгайыт, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"С целью обеспечения безопасности в связи с ухудшившимися погодными условиями на некоторых участках была снижена скорость движения электропоездов по Абшеронской кольцевой железной дороге. Это привело к увеличению интервала их движения и опозданию на 2-16 минут", - говорится в сообщении.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидоыва. Редактор: Константин Шапиро)