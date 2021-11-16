В Азербайджане были приостановлены очные занятия в 61 школе - минобразования

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в нынешнем учебном году в соответствии с решением Центров гигиены и эпидемиологии в 61 общеобразовательном заведении на 14 дней были приостановлены очные занятия, сообщили во вторник в министерстве образования в ответ на запрос Trend.

По информации ведомства, в 37 учебных заведениях очные занятия были возобновлены через 14 дней.

Кроме того, очные занятия на 14 дней были приостановлены в 1 537 классах. Из них 885 классов вернулись к традиционной форме обучения.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)