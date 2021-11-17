В минздраве Азербайджана произведено кадровое изменение
БАКУ /Trend/ - Глава Директората строящихся объектов минздрава Азербайджана Захид Гарибов освобожден от занимаемой должности, сообщили в среду в минздраве в ответ на запрос Trend.
Соответствующий приказ подписал первый замминистра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев.
Другим приказом Мусаева на эту должность назначен Эльшад Ибрагим оглу Гаджиев.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова)
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