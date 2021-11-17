В Азербайджане необходимо внести изменения в правила выплаты налога медучреждениями - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо внести изменения в правила выплаты налога медицинскими учреждениями.

С таким предложением на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса выступил депутат Рашад Махмудов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что медучреждения Азербайджана работают по четырем разным системам.

"Это учреждения, функционирующие при TƏВİB, учреждения, функционирующие при Минздраве, медучреждения, работающие при отдельных государственных структурах, и частные клиники. Все они являются медицинскими учреждениями, но правила выплаты налога у них разные. Будет целесообразно рассмотреть вопрос об устранении различий", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)