Гимнастки из Нидерландов довольны своим выступлением на ЧМ в Баку

БАКУ /Trend/ - Участницы 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте в Баку, спортсменки из Нидерландов Романа Шуринг и Ниам Слэттери довольны своим выступлением на соревнованиях. Об этом они сказали в четверг Trend.

"Выступление прошло хорошо, мы довольны его результатом. Очень понравилась Национальная арена гимнастики в Баку, здесь все вызывает только положительные эмоции. Условия для нас созданы замечательные - транспорт, питание, необходимое время для тренировок", - сказали спортсменки.

Гимнастки подчеркнули, что это их первый визит в Баку, и они очарованы столицей Азербайджана.

"Признаемся, мы влюбились в Баку. Это чистый, красивый город. Мы совершили небольшую прогулку, побывали в Приморском национальном парке, посмотрели архитектурные здания, памятники и другие достопримечательности", - сказали спортсменки.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира. Азербайджан на них представляет Михаил Малкин (тамблинг), который выступит во второй соревновательный день.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)