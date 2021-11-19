В Баку стартовал второй день ЧМ по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 19 ноября, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований 35-го чемпионата мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает Trend.

Сегодня в первой половине дня пройдут квалификационные соревнования по синхронным прыжкам на батуте у мужчин и женщин, а также на акробатической дорожке у мужчин. В ходе второго дня соревнований выступит представитель Азербайджана Михаил Малкин (тамблинг).

Во второй половине дня состоятся финалы среди команд по прыжкам на акробатической дорожке, двойном мини-батуте и индивидуальным прыжкам на батуте у мужчин и женщин.

Отметим, что 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке проходит в Баку 18-21 ноября. В соревнованиях участвуют около 270 гимнастов из 33 стран мира.

На чемпионате, который продлится четыре дня, спортсмены выступят в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Также будут определены победители в командном зачете.

На чемпионате мира в Баку будут разыграны 15 комплектов наград.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)