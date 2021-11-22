График работы трех станций бакинского метро будет продлен

БАКУ /Trend/ - 25 ноября на станции "Гянджлик" бакинского метро будет введен усиленный режим работы, график работы трех станций метро будет продлен на час.

Об этом Trend сообщили в понедельник в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Было отмечено, что в связи с началом в поздние часы 25 ноября очередного матча футбольного клуба "Карабах" в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА руководство клуба обратилось к ЗАО "Бакинский метрополитен" с просьбой об изменении графика работы метрополитена: "В связи с этим станции "Гянджлик", а также "Нариман Нариманов" и "28 Мая", расположенные рядом со стадионом, будут открыты для пассажиров до 01:00 в ночь с 25 на 26 ноября".

Кроме того, на станциях метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов" будут приняты дополнительные меры безопасности.

(Переводчик: Нубар Кулузаде)