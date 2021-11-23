Объявлена дата начала продажи квартир в Гяндже на льготных условиях

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана объявило о продаже на льготных условиях квартир в жилом комплексе в Гяндже, сообщает во вторник Trend.

Так, 23 декабря 2021 года с 11:00 начнется продажа 188 квартир в 7 жилых зданиях комплекса, расположенного на улице Азербайджанского флага. Этот процесс продолжится до 11:00 30 декабря 2021 года.

В доме №8 на продажу будут вынесены 33 квартиры, №9 – 34 квартиры, №10 – 11 квартир, №11 – 14 квартир, №12 – 15 квартир, №15 – 44 квартиры, в доме №18 на продажу будут вынесены 37 квартир.

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(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)