Назначен исполнительный директор Агентства господдержки НПО Азербайджана
БАКУ /Trend/ - 23 ноября состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, на котором Айгюн Алиева была избрана исполнительным директором структуры, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.
Отметим, что Алиева родилась 29 июля 1988 года в Баку. С 2020 года и до назначения на новую должность она работала на должности главы департамента по связям с общественностью, делопроизводству и работе с обращениями граждан TƏBİB.
С 2007 года она участвовала в реализации проектов и программ в социальной, экономической, образовательной сферах различных неправительственных организаций.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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