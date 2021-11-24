Завершается строительство наземной станции метро "Ходжасан" - Бакметрополитен

БАКУ /Trend/ - Строительные работы на станции "Ходжасан" Бакинского метрополитена близятся к завершению, выполняются отделочные работы, сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он заявил, что если обойдется без проблем, то наземная станция "Ходжасан" будет введена в эксплуатацию до конца следующего года.

По его словам, станция сыграет важную роль в пассажироперевозках на участке Локбатан - Торговый центр "Садарак".

"Эта станция будет сильно отличаться от станции "Бакмил" (первая наземная станция метро). Она находится посередине линии метро, въезд и выезд поездов в этом направлении приводит к проблеме. Иногда это влияет и на интервалы, приводя к недовольству пассажиров. А со станцией "Ходжасан" таких сложностей не возникнет, потому что она находится в начале пути", - отметил Мамедов.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)