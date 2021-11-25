Бакметрополитен о причине сбоя в работе метро в утренние часы

БАКУ /Trend/ - В Бакинском метрополитене прокомментировали причину сбоя, произошедшего сегодня в утренние часы на одной из линий метро.

Как сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сегодня утром поезд, перевозивший пассажиров между станциями метро "Джафар Джаббарлы" и "Шах Исмаил Хатаи", остановился в тоннеле в связи с нарушением в функционировании дверей в одном из вагонов.

"Машинисты получили сигнал о нарушении в функционировании дверей в одном из вагонов. В соответствии с инструкцией поезд был остановлен. Возможно, что причиной сбоя стало то, что вагон был переполнен и кто-то из пассажиров прислонился к двери, либо двери плохо закрылись из-за застрявшей между ними одежды. Этот вопрос изучается. Поезд был остановлен всего на 40-45 секунд, что, согласно инструкции Бакинского метрополитена, не считается опозданием, так как его можно компенсировать", - сказал глава пресс-службы метро.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)