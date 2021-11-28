Российская спортсменка завоевала золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин

Общество 28 ноября 2021 18:14 (UTC+04:00)
Российская спортсменка завоевала золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин

БАКУ /Trend/ - Российская гимнастка Александра Лямина с результатом 33.900 балла завоевала "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин в возрастной категории 13-14 лет, сообщает в воскресенье Trend.

Обладательницей серебряной медали стала Аделина Миназова (Россия, 31.400 балла), "бронза" у Алисии Филд (Великобритания, 31.300 балла).

28-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 25-28 ноября.

В соревнованиях участвуют 650 спортсменов из 32 стран мира. На турнире гимнасты выступают в следующих возрастных категориях - 11-12 лет, 13-14 лет, 15-16 лет и 17-21 год. Они принимают участие в программе индивидуальных и синхронных прыжков на батуте, а также на акробатической дорожке и двойном мини-батуте. Азербайджан на соревновании представляют 15 гимнастов.

Отметим, что в соответствии с требованиями карантинных правил соревнования проходят без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Баку открылась выставка &quot;Алтай – родина тюрков&quot; (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Алтай – родина тюрков" (ФОТО)
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)
Завершен уникальный проект по подготовке инновационных учебных пособий для музыкальных школ Азербайджана (ФОТО)
Интервью, которого не было… &quot;Голос войны&quot; Нармины Мамедзаде в честь героев 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Интервью, которого не было… "Голос войны" Нармины Мамедзаде в честь героев 44-дневной Отечественной войны (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку определились победители Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте Общество 19:07
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (ФОТО) Политика 19:06
Разбилась последняя надежда Армении: страны-участницы ОДКБ поздравляют Азербайджан с исторической победой Политика 19:01
В Кыргызстане завершились выборы в парламент Кыргызстан 18:52
Лучшие моменты заключительного дня Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку (ФОТО) Общество 18:43
Азербайджан действительно победитель в восстановлении суверенитета и территориальной целостности страны - Гурбангулы Бердымухамедов Политика 18:35
Спортсмен из Бельгии занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 18:20
Российская спортсменка завоевала золотую медаль Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин Общество 18:14
Представитель Великобритании занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на акробатической дорожке Общество 18:02
Три союзника Армении по ОДКБ поздравили Азербайджан с восстановлением территориальной целостности - комментарий Михаила Финкеля Политика 18:01
Состоится заседание азербайджано-пакистанской межправительственной комиссии Политика 17:56
Гимнастки из США заняли все призовые места на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе прыжков на двойном мини-батуте Общество 17:46
Эльчин Азизов принял участие в праздновании 60-летия КВН в Москве (ВИДЕО) Интересное 17:39
Для спортсменов на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку созданы замечательные условия – американские гимнастки Общество 17:33
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси Политика 17:31
Гимнастка из России завоевала "золото" Всемирных соревнований среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 17:11
Японский гимнаст занял первое место на Всемирных соревнованиях среди возрастных групп в Баку в программе индивидуальных прыжков на батуте Общество 17:05
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:04
Иран заинтересован во всестороннем развитии отношений с Пакистаном - Раиси Политика 17:04
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Политика 16:56
В Азербайджане выявлено еще 1 662 случая заражения коронавирусом, вылечился 2 391 человек Общество 16:41
Определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в синхронных прыжках на батуте Общество 16:38
Иран полностью поддерживает ОЭС - Ибрагим Раиси Иран 16:29
Европейский союз придает большое значение развитию сельского хозяйства в Азербайджане - Петер Михалко (ФОТО) Туризм 16:22
Иран будет укреплять торговые, культурные и экономические отношения с Таджикистаном - Ибрагим Раиси Иран 16:12
Важность Зангезурского коридора очевидна - президент Турции Политика 16:05
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Пакистана Арифом Алви (ФОТО) Политика 16:05
Необходимо похвалить Азербайджан за повышение благосостояния в регионе - Эрдоган Политика 16:00
Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном - президент Таджикистан 15:54
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку оставили только самые позитивные впечатления – украинский гимнаст Общество 15:52
Иран стремится развивать отношения с Туркменистаном - Ибрагим Раиси Иран 15:47
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у мужчин Общество 15:36
Анкара и Ашхабад поддержат проект транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция Транспорт 15:32
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде в честь участников XV Саммита ОЭС в Ашхабаде Политика 15:27
Турция и Туркменистан подписали соглашения о сотрудничестве в ряде сфер Турция 15:14
Президент Ильхам Алиев: На почве оскорбления и ненависти ко всем мусульманам Армения разрушила и осквернила все мечети Политика 15:08
Президент Ильхам Алиев: Достижения Азербайджана высоко оцениваются международными структурами Политика 15:06
Президент Ильхам Алиев: Более 60 процентов взрослого населения страны получили две дозы вакцины Политика 15:04
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на акробатической дорожке у женщин Общество 15:00
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине в Физулинском районе Происшествия 14:54
ОЭС должна быть готова к вызовам современного мира - президент Кыргызстана Кыргызстан 14:52
Региональное и международное сотрудничество имеет критическое значение для борьбы с терроризмом - Эрдоган Турция 14:51
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе индивидуальных прыжков на батуте у женщин Общество 14:42
Президенты Турции и Ирана провели закрытые переговоры в Ашхабаде Политика 14:31
В Баку продолжаются Всемирные соревнования среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 14:30
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в индивидуальных прыжках на батуте у мужчин Общество 14:10
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 13:38
Президенты Туркменистана и Кыргызстана выразили взаимную готовность к дальнейшему укреплению и углублению двустороннего сотрудничества Кыргызстан 13:28
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан оказал почти 80 странам финансовую и гуманитарную помощь в целях поддержки борьбы с коронавирусом Политика 13:18
Президент Ильхам Алиев: В 2022 году на строительство новых городов и сел на освобожденных территориях будет выделено не менее 1,3 миллиарда долларов Политика 13:13
Президент Ильхам Алиев: Наши стратегические валютные резервы в 6 раз превышают внешний государственный долг Политика 13:07
Президент Ильхам Алиев: В последние 18 лет ВВП Азербайджана увеличился более чем втрое Политика 13:02
Президент Ильхам Алиев: Сегодня могу сказать, что Зангезурский коридор становится реальностью - ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА Политика 12:54
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что страны-члены ОЭС будут пользоваться Зангезурским коридором Политика 12:52
Президент Ильхам Алиев: В результате широкомасштабных реформ в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат Политика 12:52
В Баку определились финалисты Всемирных соревнований среди возрастных групп в программе прыжков на двойном мини-батуте у женщин Общество 12:48
Завтра в Баку будет до 14 градусов тепла Общество 12:40
Всемирные соревнования среди возрастных групп в Баку - определились финалисты в прыжках на акробатической дорожке у мужчин Общество 12:28
Новый штамм коронавируса "омикрон" выявили в Австралии Другие страны 12:20
ФРГ ограничила въезд из стран юга Африки и ужесточила правила карантина Европа 11:53
Президент Ильхам Алиев принимает участие в XV саммите Организации экономического сотрудничества в Ашхабаде (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:37
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Политика 11:16
В Баку стартовал заключительный день 28-х Всемирных соревнований среди возрастных групп по прыжкам на батуте и тамблингу (ФОТО) Общество 11:16
Назван объем перевалки автомобилей между турецким портом Самсун и российским Туапсе Турция 11:03
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76 Россия 10:57
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Туркменистан (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 261 млн В мире 10:43
В Израиле на мероприятия в помещениях от 50 человек будут пускать только привитых Израиль 10:19
Турция выступает за активное сотрудничество с Туркменистаном - Эрдоган Турция 10:02
К 2050 г. спрос на газ в Азии почти удвоится в результате перехода с угля на газ - Wood Mackenzie Экономика 10:00
Умер народный артист России Александр Градский Россия 09:33
Состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана Политика 09:27
Британские врачи усомнились в опасности штамма "омикрон" В мире 09:24
Явка на парламентских выборах в Кыргызстане составила 2,91 - ЦИК Кыргызстан 09:10
В Кыргызстане за сутки выявлен 41 случай заражения коронавирусом, 1 человек скончался Кыргызстан 08:55
Во Всемирной медицинской ассоциации считают, что ревакцинация от COVID-19 будет ежегодной В мире 08:24
В Азербайджане вырос индекс потребительских цен Экономика 08:00
Товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном превысил 90 миллионов долларов Узбекистан 08:00
Между логистической компанией Азербайджана и РЖД планируется подписание меморандума Транспорт 08:00
Биткойн рухнул из-за нового штамма коронавируса "омикрон" В мире 07:24
В Казахстане за сутки коронавирусом заболели почти 850 человек Казахстан 06:48
В Кыргызстане стартовали парламентские выборы Кыргызстан 06:19
Три человека погибли и четверо ранены в результате стрельбы в Нэшвилле США 06:11
Джонсон заявил, что штамм "омикрон" передается между вакцинированными Европа 05:34
Саудовская Аравия разрешит въезд привитым хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса Арабские страны 04:55
В Великобритании три человека погибли из-за шторма "Арвен" Европа 04:21
В Португалии футбольный клуб вышел на матч с 9 игроками из-за COVID Европа 03:47
Израиль закрыл границы из-за нового штамма COVID-19 Другие страны 03:22
Один человек погиб в результате взрыва в многоэтажном доме в Украине В мире 02:55
"Барселона" одержала вторую победу в трех матчах под руководством Хави Спорт 02:16
Умерший политик одержал победу на местных выборах в Индии В мире 01:44
В результате обрушения породы в угольной шахте в Грузии погиб один человек Грузия 01:12
Талибы запланировали открыть школы для девочек к следующему году В мире 00:49
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Италии Европа 00:24
Halliburton включена в Индекс устойчивости Dow Jones Энергетика 00:04
Реэкспорт легковых автомобилей из Грузии в Азербайджан вырос Грузия 00:01
Спикер парламента Азербайджана выступила на 143-й Ассамблее Межпарламентского союза Политика 27 ноября 23:10
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана встретилась с председателем турецкого парламента Политика 27 ноября 22:40
О любви азербайджанского парня и грузинской княжны через 100 лет (ФОТО) Культура 27 ноября 22:03
В Шеки прошел праздник анимации – жители города выбрали лучшие фильмы (ФОТО) Культура 27 ноября 21:45
Все новости