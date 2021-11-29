В Азербайджане сертификаты о вакцинации от COVID-19 являются бессрочными

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции являются бессрочными. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В мире продолжаются научные исследования по длительности сохранения иммунитета к COVID-19, вырабатываемого после вакцинации. Этот вопрос будет вновь рассмотрен после публикации итогов исследований и рекомендаций ВОЗ и других международных организаций в сфере здравоохранения, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что рекомендуется вводить третью дозу вакцины от коронавируса лицам, входящим в группу высокого риска, то есть медработникам, гражданам старше 60 лет и страдающим аутоиммунными заболеваниями, через шесть месяцев после получения ими второй дозы.

Появление новых штаммов коронавируса повышает важность ревакцинации, подчеркивается в заявлении.

Третья доза вакцины от коронавируса важна для предотвращения ослабления иммунной системы человеческого организма и обеспечивает долговечность антител к COVID-19, говорится в заявлении.

Напомним, что процесс вакцинации от коронавируса в Азербайджане начался 18 января. В настоящее время общее число вакцинированных граждан в стране составляет 10 486 650. Первую дозу препарата получили 5 074 275, вторую - 4 559 863, третью - 852 512 человек.

(Автор: Асиф Мехман. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)