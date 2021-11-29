Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, временами будет пасмурно, ветер умеренный юго-западный, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 8-10, днем - 13-17 градусов тепла, в Баку ночью - 8-10, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 4-9, днем - 15-20 градусов тепла, в высокогорье ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)