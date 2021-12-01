Будет проведен Международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике"

БАКУ/Trend/ - 9-11 декабря 2021 года состоится Международный научный конгресс на тему "Актуальные темы в педиатрии: применение современных медицинских новшеств в практике" организованный совместно Научно-практическим и учебным центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, Центральным Таможенным Госпиталем и группой больниц Флоренс Найтингейл и приуроченный ко дню памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Конгресс будет проходить в течение 3 дней, планируются 27 выступлений на 9 панелях со стороны профессорского состава передовых частных, государственных и университетских клиник Азербайджана и Турции. Конгресс охватит актуальные темы в педиатрии и создаст основу для применения современных медицинских новшеств в практике, будут организованы сессии вопросов и ответов и панельные обсуждения с целью обеспечения обмена информацией между местными и международными экспертами. Таким образом конгресс превратится в платформу интерактивного обсуждения как для докладчиков, так и для слушателей.

Конгресс пройдет дистанционно по программе ZOOM и все желающие могут подключиться к мероприятию онлайн.

Ввиду ограниченного количества мест предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Каждый участник завершивший 80% программы получит сертификат и 24 балла НМО.

Участие в конгрессе бесплатно. Все приглашены для участия в конгрессе!

Ссылка для прохождения регистрации: https://forms.gle/W9CwC3d9HYPDFUsH9

Ссылка для ознакомления с программой: https://customshospital.az/12-dekabr-pediatriyada-aktual-movzular-muasir-tibbi-yeniliklerin-tecrubede-tetbiqi/#gsc.tab=0