В Азербайджане более чем вдвое сократилось число умерших от СПИДа - Центр

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане число умерших от СПИДа сократилось более чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

Об этом сказал директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что благодаря лечению в стране уменьшилось число заражений и смертей от этой болезни, которая больше встречается среди граждан, принимающих наркотики.

"За 11 месяцев этого года в Азербайджане СПИДом заразились 654 человека, из которых 635 – граждане Азербайджана, 19 – иностранные граждане. 78,5% заразившихся СПИДом - лица в возрасте 29 лет, 2% - подростки до 17 лет", - сказал глава Центра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)