В Азербайджане более чем вдвое сократилось число умерших от СПИДа - Центр
БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане число умерших от СПИДа сократилось более чем в два раза по сравнению с 2018 годом.
Об этом сказал директор Республиканского центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов, сообщает в среду Trend.
Он отметил, что благодаря лечению в стране уменьшилось число заражений и смертей от этой болезни, которая больше встречается среди граждан, принимающих наркотики.
"За 11 месяцев этого года в Азербайджане СПИДом заразились 654 человека, из которых 635 – граждане Азербайджана, 19 – иностранные граждане. 78,5% заразившихся СПИДом - лица в возрасте 29 лет, 2% - подростки до 17 лет", - сказал глава Центра.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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