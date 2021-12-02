Для восстановления разрушенного культурного наследия Азербайджана необходим устойчивый мир - Анар Керимов

БАКУ /Trend/ - Посетив освобожденные территории Карабаха, мы увидели масштаб разрушения нашего культурного наследия, и для его восстановления необходим устойчивый мир.

Об этом, выступая на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» в Баку, сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов, сообщает в четверг Trend.

"Понятия "мир" и "культура" взаимосвязаны. Мы думаем о вкладе, который может внести мир в развитие культуры. Мы призываем к миру, для восстановления разрушенного культурного наследия необходим устойчивый мир", - сказал министр.

Керимов добавил, что Азербайджан не только выдвигает предложения для установления мира, но и предпринимает реальные шаги в этом направлении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)