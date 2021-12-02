Достичь мира можно только путем диалога – The International Dialogue Centre (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Достичь мира можно только путем диалога.

Об этом сказал в четверг заместитель генерального секретаря The International Dialogue Centre (KAICIID) Элхам Аишейни на Форуме партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum) в Баку, сообщает Trend.

"Если мы хотим мира, то должны идти к конкретным целям. А это возможно только посредством многостороннего сотрудничества. Мы не должны забывать о том, что для сохранения культуры нам нужен мир", - подчеркнул Аишейни.

Отметим, что в Университете ADA второго декабря проходит Форум партнеров глобальной кампании «Мир во имя культуры» (Peace4Culture Partners Forum).

В мероприятии, проходящем при совместной организации Альянса цивилизаций ООН, ИСЕСКО, Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, участвуют руководство и представители ряда международных организаций, глобальных институтов, специализирующихся на содействии миру, местных госструктур и дипкорпуса.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)