«Черные ящики» раскроют причину крушения вертолета Госпогранслужбы Азербайджана - эксперт

БАКУ /Trend/ - На борту вертолета устанавливаются два «черных ящика» - бортовых самописца. Один из них - речевой, он записывает переговоры экипажа, а другой, параметрический, фиксирует параметры полета, сказал в пятницу Trend эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмайлов.

По его словам, если крушение произошло по внешним причинам, об этом станет известно из переговоров экипажа, зафиксированных бортовым самописцем.

«Что касается возможной технической неисправности, то она может возникнуть и в новом вертолете, а также в целом во время полета. Все вопросы прояснит следствие», - сказал Исмайлов.

Отметим, что 30 ноября, около 10:40, во время тренировочных полетов на аэродроме "Гарагейбат" в Хызинском районе разбился военный вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего погибли 14 и ранения получили два человека.

По факту крушения вертолета в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 352. 2 (нарушение по неосторожности правил полета и подготовки к полету, приведшее к смерти двух или более лиц) и другим статьям УК Азербайджана.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)