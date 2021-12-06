Подготовлен законопроект в связи с возвращением населения в Карабах - госкомитет Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Готов первичный вариант законопроекта о репатриации и реинтеграции населения, которое вернется на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом зампредседателя Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов сказал на научно-практической конференции на тему «Возможности инновационного развития освобожденных территорий», проводимой в Шамахы.

Он отметил, что будут определены квота занятости для трудоустройства населения, которое будет жить в Карабахе, и принципы приема на работу: "Первоначальная занятость населения будет обеспечена по государственной линии. Законопроект уже представлен в Кабмин, Администрацию Президента Азербайджана и соответствующие структуры".

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)